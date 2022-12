Franse internationals die misten in WK-finale slachtoffer van racisme: “Hier is geen plaats voor in onze samenleving”

De drie Franse internationals lieten in de finale grote missers optekenen, waardoor Frankrijk een tweede opeenvolgende wereldtitel aan zijn neus voorbij zag gaan. Zo had Kolo Muani in de allerlaatste minuut van de verlengingen het beslissende doelpunt aan zijn voet, maar hij mikte zijn poging binnen bereik van de Argentijnse doelman Emiliano Martinez. Tchouaméni en Coman faalden elk vanop de stip in de beslissende strafschoppenreeks.

Bayern München, werkgever van Coman, stak zijn speler alvast een hart onder de riem. “FC Bayern veroordeelt met klem de racistische uitlatingen aan het adres van Kingsley Coman. Racisme heeft geen enkele plaats in deze sport of samenleving. De Bayern-familie staat achter jou, King”, klonk het op Twitter.