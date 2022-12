Nu rest alleen nog het vieren: Argentinië ontvangt vandaag zijn helden en dat zullen ze geweten hebben

De Argentijnen ontvangen vandaag hun voetbalhelden en de lang verhoopte wereldbeker in Buenos Aires. In de straten van de hoofdstad wordt een blauw-witte massa verwacht die allemaal een glimp willen opvangen van Messi en de rest van de kampioenenploeg. Mogelijk gaat heel het land plat van vreugde. De spelers zelf begonnen al aan de viering op de uren­lange vlucht op weg naar hun thuisland.

“Maak van 20 december een nationale feestdag.” Het was een oproep van vele Argentijnen op sociale media. Iedereen wil er vandaag bij zijn als Messi na de middag de ­wereldbeker zal showen. Het land is in volle euforie. Zelfs de Argentijnse beurs ging gisteren de lucht in, het ­gevolg van een golf van vreugde die heel het land ­positief in rep en roer zet.

Na de finale kwamen in de hoofdstad alleen al naar schatting meer dan een ­miljoen dolle Argentijnen de straat op. Dat zal vandaag vermoedelijk niet anders zijn. De overheden verwachten dat er zo veel mensen een glimp van hun winnaars ­willen opvangen dat de ­bussen die normaal langs de snelweg naar het centrum van Buenos Aires rijden, worden omgeleid.

Het is logisch dat ook ­Lionel Messi heel hard verlangde om zo snel als mogelijk voet aan land te zetten in zijn Zuid-Amerikaans geboorteland ­zoals hij voor vertrek al duidelijk maakte. “Ik wil in Argentinië zijn om te zien hoe gek het is. Ik wil dat ze op me wachten, ik kan niet wachten om daarheen te gaan en samen met hen te ­genieten”, liet de aanvoerder en grote Argentijnse held – én (half)god – optekenen. Ook de Argentijnen wilden hun wereldkampioenen zo snel mogelijk in de armen sluiten. Het vliegtuig waarmee de ploeg terugvloog naar Argentinië werd online ­massaal op de radar gevolgd. De posts op sociale media van de spelers werden intussen soms miljoenen keren bekeken. Daaronder foto’s van spelers die de beker ­vasthouden als ware het hun eerstgeborene en video’s van het feest aan boord.

De vlucht naar Argentinië duurde dan misschien wel meer dan twintig uur, ­inclusief een tussenstop in Europa, maar volgens de beelden was er voor de ­spelers precies weinig tijd om te rusten. Het lijkt erop dat ze zich hoog in de lucht al aan het voorbereiden waren op het feestgedruis dat hen te wachten staat.

“Jongens! Nu rest ons alleen nog maar te vieren, we ­hebben de derde gewonnen, we zijn wereldkampioen! En we zeggen tegen Diego dat hij in vrede moet rusten, voor de hele eeuwigheid.” De uitgelaten wereldkampioenen veranderden zelf de tekst van Muchachos, een populair voetballied in Argentinië.

“Argentinië, here we come”, schreef een enthousiaste voorzitter van de Argentijnse voetbalfederatie Claudio ­Tapia op Twitter.

Maradona

De aankomst van de Albiceleste, het nationale team, was op moment van schrijven in de vroege uurtjes van vandaag gepland. Volgens de ­lokale media zullen de wereldkampioenen na hun ­landing een korte nacht doorbrengen in het trainingscentrum van de voetbalfederatie.

Messi & co zullen niet ontvangen worden in het presidentieel paleis of ‘het Roze Huis’. Twee jaar geleden nog lag Maradona er opgebaard en leidde dat tot grote rellen waardoor de begrafenis vroeger moest afgesloten worden.

De voetbalfederatie gaf wel al een klein tipje van hetgeen de supporters vandaag te wachten staat. “De wereldkampioenen zullen ’s middags naar de Obelisk komen om de wereldtitel met de fans te vieren.” Waarschijnlijk zal het team ook met een open dubbeldekker tussen de massa rijden. Een echt scenario was nog niet volledig uitgeschreven, maar kun je zo’n viering van een wereldkampioen in een voetbalgek land echt helemaal voorbereiden, is de vraag. Maar dat er zal gevierd worden is een zekerheid in het land dat al lang gebukt gaat onder zware economische crisissen. Ahora solo queda festejar. Nu rest alleen nog het vieren. De nieuwe tekst van Muchachos zegt het duidelijk.