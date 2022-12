Amerikaans Hooggerechtshof blokkeert opheffing van omstreden deportatieregel

De maatregel werd in 1893 in het leven geroepen om het land te beschermen tegen cholera en gele koorts. In maart 2020, bij het begin van de coronapandemie, deed voormalig president Donald Trump een beroep op die regeling om de grenzen van het land grotendeels te sluiten. De maatregel zou eigenlijk in de nacht van dinsdag op woensdag aflopen.

De Amerikaanse regering heeft nu, volgens de beslissing van de rechter, tot dinsdagnamiddag de tijd om te reageren op het dringende verzoek van verschillende staten die de deportatieregel willen handhaven.

De voorbije dagen stak een buitengewoon groot aantal migranten de zuidelijke grens van de VS over in de buurt van de grensstad El Paso, in de Amerikaanse staat Texas, en de autoriteiten verwachtten, met het oog op de geplande versoepeling, een nog grotere toename. De burgemeester van El Paso riep dit weekend daarom al de noodtoestand uit, wat hem meer mogelijkheden geeft om de toevloed van migranten op te vangen.