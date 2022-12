Veertigtal gewonden bij reeks ongevallen op Tsjechische snelweg

In Tsjechië zijn bij een reeks ongevallen op een spekgladde snelweg ongeveer veertig mensen gewond geraakt. Vijf van hen zijn er erg aan toe, meldt het Tsjechische persagentschap CTK in de nacht van maandag op dinsdag onder aanhaling van de reddingsdiensten. Bij de aanrijdingen waren meer dan tien voertuigen betrokken, waaronder twee reisbussen en twee vrachtwagens.

De D6 die Praag verbindt met het kuuroord Karlsbad (Karlovy Vary) werd in beide richtingen afgesloten. De ongevallen deden zich voor in de buurt van Lubenec, zo’n 80 kilometer ten westen van Praag. De reddingsdiensten deden onder andere een beroep op een helikopter om de gewonden te vervoeren.

Ook elders in het land leiden gladde wegen tot talrijke verkeersongevallen. Dat was onder meer het geval op de snelweg D1 in het oosten van Tsjechië. De nationale weerdienst heeft een waarschuwing afgegeven voor ijzige wegen en een strenge vorst.