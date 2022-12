Italië wil vrouw van hoofdverdachte in Qatargate aan België uitleveren

Een Italiaanse rechtbank oordeelde maandag dat het Maria Dolores Colleoni aan ons land wil uitleveren. Ze is de vrouw van voormalig Europarlementariër Pier Antonio Panzeri, een van de hoofdfiguren in de corruptieaffaire in het Europees Parlement. Qatar en Marokko wilden de Europese besluitvorming beïnvloeden.

Aanklagers in Brussel hadden om de uitlevering gevraagd van zowel Colleoni als van dochter Sylvia. De zaak van de dochter wordt pas dinsdag gepleit. Colleoni is de vrouw van Pier Antonio Panzeri, een Italiaan die tot 2019 in de Europese assemblee zetelde en nu voorzitter is van een ngo die strijdt voor mensenrechten en tegen straffeloosheid. Bij hem werd bij een huiszoeking honderdduizenden euro cash aangetroffen. Smeergeld om onder andere Europese parlementsleden om te kopen om besluiten te maken in het voordeel van Qatar en Marokko. Panzeri werd gearresteerd en wordt aanzien als spilfiguur.

Ook zijn vrouw Maria Dolores Colleoni en zijn dochter Silvia werden onder huisarrest geplaatst. De aantijgingen tegen hen? Vermeende deelname aan een criminele organisatie, witwassen van geld en corruptie. De Belgische autoriteiten geloven volgens Politico dat een arrestatiebevel kon inzien dat Colleoni volledig op de hoogte was van de activiteiten van haar man. Uit afgeluisterde telefoongesprekken moet niet alleen blijken dat Panzeri met zijn echt­genote praatte over een vakantie van 100.000 euro, ze zouden ook ­samen met hun dochter ‘giften’ vervoerd hebben die afkomstig ­waren van de Marokkaanse diplomaat Abderrahim Atmoun, de huidige ambassadeur in Polen.

LEES OOK. Europese parlementsleden verdienen even veel als De Croo, net om omkoping te vermijden. En toen kwam Qatargate (+)­

Colleoni heeft nu nog vijf dagen de tijd om beroep aan te tekenen tegen haar uitlevering.