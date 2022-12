Waarom een Franse speler het tweede doelpunt van Mbappé niet mocht meevieren

Het was een opvallend beeld zondag tijdens de finale van het WK voetbal. Bij de viering na de 2-2 van Kylian Mbappé werd Dayot Upamecano weer het veld opgeduwd. Is daar een reden voor?

Dayot Upamecano had graag de ommekeer in de WK-finale tussen Frankrijk en Argentinië uitbundig meegevierd. Maar nee, in plaats van ook op de rug van doelpuntenmaker Kylian Mbappé te springen, werd Upamecano door zijn ploegmaat Théo Hernandez weer het veld op geduwd. Een bizarre fase. Volgens enkele Twitteraars een moment van alertheid van Hernandez.

Want het was niet de eerste keer dat dergelijke fase te zien was tijdens het WK. De Portugees Bernardo Silva deed hetzelfde in de achtste finale tegen Zwitserland. Silva was snel doelpuntenmaker Goncalo Ramos gaan feliciteren en ging dan netjes binnen de lijnen toekijken hoe zijn ploegmaats de goal bleven vieren.

Dat zouden de spelers doen om te voorkomen dat de tegenstander snel kan aftrappen en zo makkelijk kan scoren op een lege speelhelft. Staat er nog iemand op de verkeerde helft, dan mag er niet worden afgetrapt, zo wordt verteld.

Op Twitter werd gretig verwezen naar ‘Law 8’ van het voetbalreglement over het hernemen van het spel. Alleen wordt in die regel niet gerept over een verplichting om een speler binnen de lijnen te houden.

“Klinkklare onzin”

Een speler weer binnen de lijnen duwen, is geen nieuw verschijnsel. Tijdens het WK in 2018 bleef een Portugees na de 3-3 tegen Spanje ostentatief op het speelveld staan. Tijdens datzelfde WK in Rusland juichte een veldspeler telkens apart in de wedstrijden Portugal-Marokko, Frankrijk-Australië en Engeland-Tunesië.

"Klinkklare onzin", reageerde Nederlandse ref Bas Nijhuis daarop destijds bij de Nederlandse omroep NOS. "Blijkbaar kennen sommige spelers de spelregels niet goed. Het is niet voor niets dat er steeds vaker cursussen zijn voor spelers, want de regel zegt niet dat bij juichen van spelers de aftrap genomen kan worden."

"Ik vind dat men het redelijk ver gaat zoeken na zo’n mooie finale", reageert Lawrence Visser, een van onze topscheidsrechters en expert inzake voetbalreglementen. "Dit moet een verkeerde interpretatie van de regels zijn, ik heb hier nog nooit van gehoord."