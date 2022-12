VIDEO. Titelfeest bijna onthoofd: Messi en co. moeten op feestbus plots wegduiken voor elektriciteitskabel, massa bejubelt helden

De Argentijnse hoofdstad Buenos Aires is aan een dolle feestnacht bezig nu de wereldkampioenen met de wereldbeker gearriveerd zijn, maar bijna liep het meteen mis. De spelers die bovenop de bus zaten, moesten zich bukken voor een laaghangende elektriciteitskabel. Ze konden zich net op tijd bukken en zo werd een ramp vermeden. Leandro Paredes (links in beeld) verloor zelfs zijn petje.

LIVE WK.De wereldbeker is geland in Argentinië: feestbus met Lionel Messi baant zich een weg door mensenzee, volg het hier!

De Argentijnse wereldkampioenen hebben bij terugkeer in eigen land een warm welkom gekregen van duizenden fans, die nabij de luchthaven verzamelden. Lionel Messi, de aanvoerder en het symbool van het Argentijnse succes in Qatar, was de eerste die bovenaan de trap aan het vliegtuig verscheen, zwaaiend met de gouden WK-beker, waarna hij met zijn kompanen afdaalde naar de rode loper op het tarmac van de zakenluchthaven van Ezeiza.

De Airbus A330 van de luchtvaartmaatschappij Aerolineas Argentinas, in de toepasselijke hemelsblauwe en witte kleuren, droeg het opschrift ‘één team, één land, één droom’ met ook nog afbeeldingen van spelers als Messi, Rodrigo de Paul en Angel di Maria.

De spelers stapten onmiddellijk in een witte dubbeldekbus, versierd met drie sterren en met de leuze ‘campeon del mundo’ (’wereldkampioen’), waarna ze koers zetten naar het nabijgelegen trainingscentrum van de Argentijnse voetbalbond om even uit te rusten na de terugvlucht. Onderweg werden de spelers aangemoedigd door duizenden fans die stonden te popelen om als eerste de WK-helden te begroeten en eindelijk de gouden trofee te zien waar ze zoveel jaren op hadden gehoopt. Een onverwacht laag hangende elektriciteitskabel zorgde bijna voor een anticlimax:

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De Argentijnse regering besloot maandag in alle rapte dat vandaag/dinsdag (20 december) een feestdag is in het Zuid-Amerikaanse land. Zo kunnen de vieringen voortgezet worden wanneer de nationale ploeg aankomt in Buenos Aires.

Argentinië won zondag zijn derde WK-titel, na 1978 en 1986. La Albiceleste haalde het in de finale tegen Frankrijk na strafschoppen (4-2). Na 90 minuten stond het 2-2, na verlengingen 3-3.

LEES OOK.Nu rest alleen nog het vieren: Argentinië ontvangt vandaag zijn helden en dat zullen ze geweten hebben

© AFP

© REUTERS

© AFP

© AFP

© REUTERS

© AP

© REUTERS

© REUTERS