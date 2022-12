Oekraïne verstevigt grenzen met Wit-Rusland uit vrees voor aanval

Oekraïne is volop bezig met het verstevigen van zijn grenzen met Wit-Rusland. Het bezoek van Vladimir Poetin aan zijn collega Aleksandr Loekasjenko in Minsk heeft de angst in Oekraïne aangewakkerd dat er wel eens een aanval zou kunnen komen vanuit Wit-Rusland.

Plaatsvervangend minister van Binnenlandse Zaken Yevhen Yenin vertelde de BBC dat Oekraïne de Wit-Russische grens zou versterken met strijdkrachten en munitie. Het zou gaan om een reactie op de mogelijke plannen die Poetin en Loekasjenko maandag samen bedisseld hebben tijdens een bezoek van de Russische president aan Minsk.

Wit-Rusland grenst zowel aan Rusland als aan Oekraïne. De Oekraïners vrezen nu dat Rusland een nieuwe inval plant via Wit-Rusland. Loekasjenko gaf eerder aan niet rechtstreeks bij de oorlog betrokken te willen geraken, maar de vraag is of dat zo blijft. Het Russische ministerie van Defensie kondigde al aan dat Russische troepen die in Wit-Rusland gestationeerd zijn, gezamenlijke militaire oefeningen zullen uitvoeren met het Wit-Russisch leger.

Poetin zou één van de komende dagen met een belangrijke aankondiging komen. Nu de druk op Wit-Russische inmenging in het conflict lijkt toe te nemen, rijzen de geruchten dat zijn boodschap daar iets mee te maken zou hebben. Volgens de woordvoerder van het Kremlin Dimitri Peskov is dat echter “totale nonsens”.

