Engie dreigt met rechtszaak na miljardenfactuur voor kerncentrales

Engie Electrabel moet 3,3 miljard euro extra betalen voor de nucleaire provisies. Dat heeft de Commissie voor Nucleaire Voorzieningen (CNV) beslist. Maar de uitbater van de kerncentrales vindt dat bedrag te hoog en overweegt in beroep te gaan bij een rechtbank.

Inzet van de discussie is de driejaarlijkse evaluatie van de nucleaire provisies. Dat is een spaarpot waarmee in de toekomst de stopzetting en ontmanteling van de Belgische kerncentrales moet worden betaald, en de berging van het radioactief afval. Het wordt beheerd door Synatom en bevat zowat 14,5 miljard euro.

De Commissie voor Nucleaire Voorzieningen zegt nu dat die spaarpot moet worden uitgebreid, met 3,3 miljard euro.

Maar Engie noemt dat bedrag “disproportioneel”. Het bedrijf gaat nu een aangepast voorstel indienen. Nadien zal bekeken worden of naar het Marktenhof zal worden gestapt. Dat is een speciale kamer van het Brusselse hof van beroep.

De discussie valt midden in het overleg tussen Engie en de federale regering om de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3 te verlengen.

1,3 miljard terug

Engie is het niet alleen oneens met de verhoging van de nucleaire provisies met 3,3 miljard euro. Het bedrijf claimt ook 1,3 miljard euro terug van de overheid. Die is te traag met het uitstippelen van een beleid voor de berging van het kernafval en dat leidt tot extra kosten, aldus Engie.