Energiecrisis laat zich duidelijk voelen in ons gas- en elektriciteitsverbruik

“Gezinnen in Vlaanderen blijven hun gas- en elektriciteitsverbruik in 2022 flink bijsturen ten opzichte van vorig jaar. Voor aardgas gaat het gemiddeld om 14% minder verbruik per maand. Voor elektriciteit gaat het gemiddeld om 12% minder. Gezinnen met zonnepanelen bespaarden iets meer: -13% ten opzichte van -11,5% voor gezinnen zonder panelen. Via twee dagvergelijkingen met digitale gasmeters kon Fluvius ook vaststellen dat de recentste ijsdagen het besparingstempo niet doen minderen”, zegt woordvoerder Björn Verdoodt.

De Vlaming blijft dus inzetten op elektriciteitsbesparing op langere termijn. Fluvius kan uit de cijfers niet zien hoe dat precies gebeurde maar waarschijnlijk gaat het om investeringen of gedragsveranderingen die vaak worden aangeraden, zoals de plaatsing van ledlampen, de elektrische verwarming iets lager zetten, de vervanging van oude elektrische toestellen, een lagere temperatuur voor de boiler of een afschakelbare verdeelstekker aansluiten.

In de data-analyse berekende Fluvius de besparingscijfers apart voor gezinnen die al van voor januari 2021 over zonnepanelen én een digitale elektriciteitsmeter beschikken. De energiebesparing van prosumenten is over het algemeen groter dan bij gezinnen zonder zonnepanelen: gemiddeld -13%. Dat is niet helemaal onlogisch omdat gezinnen met zonnepanelen gemiddeld een hoger elektriciteitsverbruik hebben, en zo ook beschikken over een iets groter besparingspotentieel.

Daarnaast kregen gezinnen met zonnepanelen duidelijk een duwtje in de rug door het zonnige weer tijdens de zomer en het najaar. In oktober wisten ze zelfs meer dan 20% elektriciteit te besparen ten opzichte van 2021. Dankzij de overvloedige zon konden ze ook een groter deel van hun verbruik invullen met zonnestroom en hadden ze dus minder energie nodig van het elektriciteitsnet.

Gasverbruik structureel bijgestuurd

“Ook voor aardgas blijkt de Vlaming in alle maanden van 2022 zijn gasverbruik structureel te hebben bijgestuurd, bijvoorbeeld door de thermostaat een graadje lager te zetten of ’s nachts minder te verwarmen, sommige radiatorkranen in huis te sluiten of lager te zetten, de keteltemperatuur iets te verlagen of verouderde gastoestellen te vervangen door zuinige exemplaren”, zegt woordvoerder Verdoodt.

Gemiddeld bespaarden gezinnen elke maand 14% op hun gasverbruik ten opzichte van vorig jaar. In die cijfers werden temperatuurverschillen al uitgevlakt. Spectaculair zijn de besparingscijfers voor de zomermaanden juni (37%), juli (36%) en augustus (20%), weliswaar met lage absolute verbruikscijfers. Omdat er in die maanden niet wordt verwarmd, gaat het vermoedelijk om gezinnen die hebben ingegrepen op hun warmwaterproductie, bijvoorbeeld door de boilertemperatuur te verlagen of minder – of korter – te douchen.

Ondanks koude dagen

De voorbije dagen was het bar koud, wat natuurlijk ook het gemiddelde gasverbruik bij gezinnen doet toenemen. Fluvius analyseerde bij 150.000 digitale gasmeters het gasverbruik van de voorbije 12 december met twee ijsdagen uit het recente verleden: 10 januari 2022, de dag met het grootste gasverbruik uit de vorige winter, en 9 februari 2021, een koudepiek van vorig jaar.

Uit die analyse, waarbij de temperatuurverschillen werden uitgevlakt op basis van het geijkte systeem van graaddagen, blijkt dat de recentste koude het besparingsritme bij gezinnen niet doet afnemen. Ten opzichte van 9 februari ‘21 (125 kWh) en 10 januari ’22 (134 kWh) was het gasverbruik op 12 december ’22 (106 kWh) respectievelijk 15% en 21% lager, in lijn met de algemene besparingsgemiddelden.

De koudere temperaturen van de voorbije dagen doen de besparingsinspanningen van de Vlaming dus niet minderen. Dat wijst erop dat de Vlaming structureel heeft ingegrepen, bijvoorbeeld door de thermostaat te verlagen, te isoleren of anders te verwarmen.