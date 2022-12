Alleen betalende leden Twitter mogen stemmen over beleid van Musk

Twitter laat voortaan alleen betalende abonnees stemmen over belangrijke beslissingen over het beleid van het socialemediabedrijf. Dat was een van de eerste boodschappen die topman Elon Musk via het platform de wereld in stuurde nadat in een Twitter-peiling de meerderheid voor zijn aftreden had gestemd.

“Twitter zal die aanpassing maken”, antwoordde Musk op het voorstel van de onbekende twitteraar ‘Unfiltered Boss’ om voortaan alleen klanten van de betalende dienst Twitter Blue te laten stemmen. De miljardair beloofde eerder nog om polls op het platform te houden over het beleid bij Twitter.

Musk heeft nog niet gereageerd op de uitkomst van de poll waarin hij vroeg of hij moest blijven of vertrekken als topman van Twitter. Ruim 10 miljoen mensen, oftewel 57,5 procent van alle stemmers, willen hem weg.

Adverteerders trekken zich terug

De miljardair stelde de vraag kort nadat hij de finale van het WK voetbal in Qatar had bezocht, waar hij in het bijzijn van Donald Trumps schoonzoon Jared Kushner werd gefotografeerd. “Moet ik aftreden als chef van Twitter? Ik zal me houden aan de uitslag van deze poll”, schreef hij bij de peiling.

Nadat Musk met een groep investeerders Twitter had overgenomen voor 44 miljard dollar, nam hij de leiding over en ontsloeg zowat de helft van het personeel. Een van zijn missies is om meer geld te verdienen aan het abonnement Twitter Blue, onder andere door blauwe verificatievinkjes uit te delen aan betalende leden. Adverteerders, de belangrijkste inkomstenbron van Twitter, trokken zich massaal terug na de komst van Musk.