Rechtbankvoorzitter wil eerst onderzoeksrechter en speurders verhoren en later pas beschuldigden aanslagen

Op het proces over de aanslagen in Zaventem en Brussel heeft de voorzitter van de rechtbank beslist om de volgorde van de verhoren om te wisselen. Ze wil eerst de onderzoeksrechter en de speurders horen, dan pas de beklaagden.

Meestal is het zo dat bij het begin van een proces eerst de beschuldigden een eerste keer worden verhoord over de feiten waarvoor ze terecht staan.

Nadien komen getuigen, onderzoekers, experts en advocaten aan het woord.

Een aantal beschuldigden wil niet praten op hun proces omdat er nog een rechtszaak loopt over de omstandigheden waarin ze worden overgebracht van de cel naar de rechtszaal. Ze vinden dat ze onmenselijk worden behandeld.

De rechtbankvoorzitter heeft beslist om daarom de volgorde van de agenda van het assisenproces aan te passen. Ze wil vanaf woensdag eerst de onderzoeksrechters en speurders horen, wat wellicht tot eind januari zal duren. Ze liet ze meteen dringend oproepen, in de hoop woensdag al een aantal mensen aan het woord te kunnen laten.

De planningswijziging geeft de rechtbank in kort geding de tijd om de zaak over de transfers te behandelen. De behandeling van die zaak, die volledig losstaat van het assisenproces, start vrijdag.

De advocaten van de burgerlijke partijen zijn niet opgezet met de gewijzigde volgorde. “Bepaalde beschuldigden doen hier aan chantage”, zei advocaat Nicolas Estienne. “Dit schaadt de slachtoffers”. Hij wees erop dat sommige getuigen van ver moeten komen, en dat de gewijzigde planning een impact heeft op hen.

De voorzitter bleef toch bij haar beslissing en sloot het debat snel af. Ze wil een onderbreking van het proces vermijden, zei ze.

Enkel Abdeslam afwezig

Zes beschuldigden zijn dinsdag aanwezig gebleven in de beschuldigdenbox.

De voorbije dagen en weken vertrokken bij de start van de zitting steeds meerdere beschuldigden. Ze deden dat uit protest tegen de vernederende behandeling die ze zeggen te ondergaan tijdens hun overbrenging vanuit de gevangenis in Haren. Maandag nog stapten Mohamed Abrini, Osama Krayem en Ali El Haddad Asufi op. Dinsdag, bij de burgerlijke partijstellingen, bleef iedereen in de box. Enkel Salah Abdeslam is dinsdag afwezig. Hij heeft een ziektebriefje.

Bij de jury was er dinsdag niemand die afviel. Er zetelen dus nog steeds twaalf effectieve en negentien plaatsvervangende juryleden.