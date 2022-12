Aanklager vordert 27 jaar voor ‘wonderbonenmoordenaar’: “Een hallucinant verhaal, en hij haat haar nog steeds”

Op het assisenproces tegen ex-brandweerman Pieter Platteeuw, die schuldig werd bevonden aan de gifmoord op zijn vrouw Dana Van Laeken (36), heeft aanklager Maarten Ampe 27 jaar opsluiting gevorderd. “Wat hij deed, is gruwelijk. Hoe hij ermee hoopte weg te komen, is verwerpelijk. De puinhoop is niet te overzien. Toch wil ik hem niet alle hoop ontnemen.”

Een dag nadat Pieter Platteeuw (37) door de volksjury schuldig werd bevonden aan de gifmoord op zijn vrouw Dana Van Laeken (36) krijgt de ex-brandweerman te horen hoeveel jaar hij in de gevangenis moet blijven.

Aanklager Maarten Ampe maakte de gezworenen dinsdagochtend eerst duidelijk wat het doel is van een gevangenisstraf. “Een straf moet een vorm van boetedoening zijn, in overeenstemming met het leed dat hij het slachtoffer en de nabestaanden heeft aangedaan. Daarnaast heeft het ook een signaalfunctie. De straf moet een afschrikking zijn voor anderen, die misschien ook in de verleiding komen om dergelijke feiten te plegen. En ik moet nu een correcte, rechtvaardige straf vorderen.”

Aanklager Maarten Ampe vordert 27 jaar celstraf. — © Simon Mouton

De aanklager noemde de gifmoord “gruwelijk”. De doodstrijd van Dana was enorm. “Het blijkt dat meneer Platteeuw heel uitgekiend en beredeneerd te werk ging waarbij hij Dana telkens opnieuw ricine toediende om haar te doden. Vier keer had hij de kans om te stoppen en zich terug te trekken. Maar hij heeft het niet gedaan.”

“De houding van de dader na de feiten, daar is op het proces veel bij stilgestaan. Het liegen, het manipuleren, het vasthouden aan zijn eigen verhaal. Het maakt van dit dossier een hallucinant verhaal. Het ontbreken van enige emotie of spijt naar het slachtoffer toe. Hij haat haar nog steeds. Dat zijn allemaal zaken die in rekening gebracht moeten worden.”

Aanklager Maarten Ampe stond stil bij eventuele verzachtende omstandigheden voor Pieter Platteeuw. “Welke komen dan altijd aan bod? Het blanco strafregister. Dat heeft meneer Platteeuw niet meer. Goede medewerking aan het onderzoek? Hij heeft de onderzoekers vijf maanden voorgehouden dat hij niets met de zaak te maken had. Ik maak me zorgen, omdat uw verleden een aaneenschakeling is van foute beslissingen. Er zal altijd een risico zijn dat u hervalt in oude gewoontes. Ik kan alleen maar toejuichen dat u nu psychologische begeleiding volgt in de gevangenis.”

Geen maximumstraf

De aanklager vroeg de jury een “streng en rechtvaardig oordeel” te vellen. Hij vordert zelf 27 jaar opsluiting. “Wat Pieter Platteeuw gedaan heeft, is gruwelijk. Hoe hij ermee weg probeerde te komen is verwerpelijk. De puinhoop is niet te overzien. Toch wil ik niet alle hoop ontnemen. Ik vorder niet de maximumstraf. Ik ben van mening dat verzachtende omstandigheden kunnen worden aangenomen.”

Bij een straf van 27 jaar zou Pieter Platteeuw in theorie over een goeie vijf jaar voor het eerst zijn vrijlating kunnen aanvragen via de strafuitvoeringsrechtbank (SURB).

Advocaat Jan Leysen nam het woord voor de verdediging. — © Simon Mouton

Man met schaamte

Advocaat Jan Leysen kreeg nadien het woord voor de verdediging van de ex-brandweerman. Hij ging niet uit de weg dat zijn cliënt “verschrikkelijke feiten” heeft gepleegd, maar vroeg de jury om mildheid. “Wij proberen duidelijk te maken dat het verhaal niet zwart-wit is. De zwaarste straf is voor hem niet de gevangenis, maar het feit dat hij de moeder van zijn eigen kind om het leven heeft gebracht.”

Volgens Leysen is Pieter Platteeuw een man die schaamte heeft. “Hij wordt hier op het schavot gezet, maar hij heeft wel degelijk spijt. Ik vraag u als pluspunt mee te nemen dat hij geprobeerd heeft om het goed te doen. Om te blijven proberen. Omdat hij en Dana een kind hadden samen. Hij heeft gevochten voor zijn relatie, maar het was een oneerlijke strijd. En hij heeft een foute beslissing genomen.”

“Ik vraag u ook beleefd te nuanceren dat hij liegt. Pieter heeft in het begin ook gelogen tegen ons. Maar wij voelden dat er nog hoop was met die man. Niets wees erop dat hij een onmens was. Na verloop van tijd belde hij ons op met de vraag of we spoedig naar de gevangenis konden komen. Hij heeft gekozen om te bekennen. Zijn kinderen hadden daar volgens hem recht op. De familie van Dana had daar ook recht op. Houd alstublieft rekening met de ommekeer bij Pieter Platteeuw. Houd rekening met het feit dat hij géén onmens is, en ethiek. Hij kent het verschil tussen goed en kwaad.”

Een weg te bewandelen

De verdediging vroeg de jury ook nog om rekening te houden met het gunstig advies van de gerechtspsychiater en zijn laag risicoprofiel. “Wij vragen zijn hoop niet af te nemen. Hoop is geen cadeau voor nu, maar dat is kracht geven om iemand nog een toekomst te geven. Maar we zijn niet naïef. De psycholoog zegt het ook, hij heeft nog een weg te bewandelen. De straf? De verdediging vindt dat het openbaar ministerie met 27 jaar een zware straf eist. Wij kunnen vandaag niet zeggen hoe de strafuitvoering gaat evolueren. Strafverlichting zal er in België niet inzitten. De teneur is vandaag voortdurend: een zwaardere straf. Strafuitvoering zal dus geen cadeau worden voor hem.”

Pieter Platteeuw kreeg uiteindelijk nog een laatste keer het woord. “Ik kan enkel herhalen dat het me spijt dat ik de feiten gedaan heb. Ik apprecieer heel erg de zorg die Wendy (de zus van Dana, red.) en mijn zus voor mijn dochtertje doen. Dankzij hen is zij gelukkig vandaag.”

Het hof en de jury gingen kort voor de middag in beraad. Later op de middag kent Pieter Platteeuw zijn lot.