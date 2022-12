Poetin geeft toe dat situatie “extreem moeilijk” is in geannexeerde gebieden

De Russische president Vladimir Poetin heeft dinsdag in een video gericht naar zijn medewerkers toegegeven dat de situatie “extreem moeilijk is” in de vier regio’s in het zuiden en oosten van Oekraïne, die geannexeerd werden door Rusland.

“De situatie in de Volksrepublieken Donetsk en Lugansk en in de regio’s Cherson en Zaporizhia is uiterst moeilijk,” zei Poetin in de video naar aanleiding van de jaarlijkse vakantie gericht naar medewerkers van de veiligheidsdiensten, de buitenlandse inlichtingendienst en de bescherming van de hoge ambtenaren.

Hij prees ook het werk van de leden van de Russische veiligheidsdiensten die actief zijn in de “nieuwe regio’s van Rusland”. En hij zei dat de mensen die daar wonen “Russische burgers zijn die afhankelijk zijn van deze diensten voor hun bescherming”.

Hij riep daarnaast op tot een “maximale concentratie” van de contraspionagediensten. “Het is noodzakelijk om de acties van buitenlandse geheime diensten streng te onderdrukken en verraders, spionnen en saboteurs doeltreffend te identificeren”, benadrukte de president.

Poetin beveelt versterking van de Russische grenzen

Maandag kondigde de president al nieuwe maatregelen aan om dissidenten aan te pakken en de grenzen van zijn land te versterken. De veiligheidsdiensten kregen de opdracht om de inwoners van de “nieuwe regio’s” te verdedigen. Hij riep ook op om massabijeenkomsten en strategische infrastructuurvoorzieningen beter onder controle te houden. Hij gaf ook aan dat verraders en spionnen die zich tegen Rusland keren, met de harde hand zullen worden aangepakt.