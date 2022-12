Douane ziet meer smokkelaars drugs inslikken en vervoeren via luchthaven

Een boleta is een soort grote pil waarin voornamelijk cocaïne of heroïne stevig ingepakt zit. Die wordt door de drugssmokkelaars in veelvoud ingeslikt en op die manier vervoerd. In 2022 ging het in 37 procent van de dossiers binnen het passagiersvervoer om deze boleta-slikkers en dat is een stijging van 10 procent in tegenstelling tot het gemiddelde in voorgaande jaren.

De douane stelt vast dat de smokkelaars de drugs minder in bagage vervoeren, maar steeds meer op het lichaam. In 2022 werden 64 personen op heterdaad aangehouden voor drugssmokkel op Brussels Airport. Bij passagiers werd afgelopen jaar er 142,5 kilo cocaïne, 11 kilo xtc, 8,3 kilo heroïne en 209,6 kilo khat in beslag genomen.

Het aantal drugs dat via postpakketten per vliegtuig wordt vervoerd, is sinds de COVID-19-crisis opnieuw in stijgende lijn. Zeker nu het aantal vluchten ook weer toeneemt. Het Belgische postnetwerk wordt hier vooral misbruikt door de link met Nederland, waar heel wat synthetische drugs wordt vervaardigd. De douane onderschepte bijna 5.000 kilo khat, 2.000 kilo grondstoffen voor het maken van synthetische drugs, 151 kilo tranquilizers zoals ketamine, 115 kilo xtc of MDMA, 50 kilo cocaïne en 117 kilo andere drugs zoals marihuana.