Ryanair sluit loonakkoord met Ierse piloten

De Ierse lagekostenmaatschappij Ryanair heeft een overeenkomst gesloten over de lonen van haar piloten in Ierland, zo heeft ze dinsdag aangekondigd. De deal van vier jaar werd gesloten met de vakbond Forsa. In België is er nog geen akkoord.

Volgens Ryanair zullen de piloten in Ierland versneld weer hetzelfde loon krijgen als voor de coronacrisis. Tijdens de crisis waren ze akkoord gegaan met minder loon. Tot maart 2027 zijn er ook drie loonsverhogingen gepland, klinkt het nog.

Aan het akkoord gingen maanden van gesprekken vooraf. In oktober vroeg de vakbond om tussenkomst van een bemiddelaar nadat de onderhandelingen op een dood punt waren beland.

“Op tijd voor Kerstmis”

“Onze Ierse piloten zullen zien dat de loonsverminderingen die tijdens corona waren afgesproken, verdwenen zullen zijn op hun loonbriefje van december, op tijd voor Kerstmis”, zegt Darrell Hughes, de hr-directeur van Ryanair. “Deze deal brengt onze Ierse piloten in lijn met gelijkaardige overeenkomsten over loonherstel die we met andere pilotenvakbonden in Europa sloten de voorbije negen maanden.”

In juli zei Ryanair dat het met alle pilotenbonden overeenkomsten had gesloten, behalve in Ierland en België. In België lopen er inderdaad nog gesprekken, bevestigt vakbondsman Hans Elsen (ACV Puls) dinsdag.