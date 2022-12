Niet alleen in België, maar ook elders wordt er alweer gevoetbald: Spanje is het vroegst, kraker in Engeland (maar één competitie denkt nog lang niet aan hervatten)

Amper twee dagen na de WK-finale rolt vanavond in België al opnieuw de bal in de Croky Cup. Ons land is echter lang niet het enige waar het voetbal vandaag of de komende dagen opnieuw hervat. Een overzicht.

SPANJE

Copa del Rey: nog vroeger dan de Croky Cup

In Spanje hervatten ze zowaar nog vroeger dan in België. Om 19 uur vanavond staat daar de eerste wedstrijd van de tweede ronde van de Copa del Rey op het programma. Onder meer Getafe trapt dan het Spaanse voetbal weer op gang. Zoek deze week echter nog niet naar Eden Hazard en Thibaut Courtois, want Real Madrid is vrijgesteld in de tweede ronde van de Spaanse beker.

Atlético Madrid moet wel aan de bak, maar Axel Witsel en Yannick Carrasco zouden nog rust krijgen van coach Diego Simeone. Atlético hoeft het immers slechts op te nemen tegen vierdeklasser Arenteiro.

© EPA-EFE

De Spaanse competitie hervat volgende week donderdag 29 december. De Belgen van Atlético kijken dan Elche in de ogen, terwijl Real Madrid vrijdag naar Valladolid moet. Ook op oudejaarsdag wordt er trouwens gevoetbald in Spanje.

Stand La Liga 1. Barcelona 37 ptn2. Real Madrid 35 ptn3. Real Sociedad 26 ptn4. Athletic Bilbao 24 ptn5. Atlético Madrid 24 ptn

ENGELAND

League Cup: meteen een kraker

Niet alleen bekervoetbal in België en Spanje, maar ook in Engeland. In de 1/8ste finales van de League Cup neemt Leicester City het vanavond om 20.45 uur op tegen Milton Keynes Dons uit de League One. De verwachting is dat Rode Duivel Wout Faes aan de aftrap zal staan. Ook Dennis Praet, die niet tot de WK-selectie van de Rode Duivels behoorde, zou weleens in de basis kunnen starten. Hij krijgt voorlopig niet heel veel speeltijd bij Leicester, maar in de vorige twee League Cup-wedstrijden startte hij wel telkens in de basis. Youri Tielemans en Timothy Castagne zouden dan weer op de bank starten.

© Leicester City via Getty Images

Woensdag is het de beurt aan Brighton tegen vierdeklasser Charlton Athletic. Leandro Trossard is opnieuw beschikbaar bij Brighton na de vroege WK-uitschakeling van de Rode Duivels, maar het is nog afwachten of hij in actie komt.

Donderdag staat er in Engeland trouwens al een heuse kraker op het programma met de clash tussen Manchester City en Liverpool. Kevin De Bruyne zal er dus meteen moeten invliegen, maar toonde afgelopen weekend al dat hij daar klaar voor is. In een oefenwedstrijd tegen Girona was hij goed voor een doelpunt en een assist. Bij Liverpool zou Nederlands international Virgil van Dijk nog niet in actie komen. Trent Alexander-Arnold, Alisson en Fabinho trainden deze week wel opnieuw mee en zijn mogelijk beschikbaar.

© Phil Bryan/News Images/Sipa USA

De Premier League hervat dan weer op 26 december, traditioneel Boxing Day genoemd in Engeland. En ook over het Kanaal wordt net als in Spanje gevoetbald op oudejaarsdag, alsook op nieuwjaarsdag.

Stand Premier League 1. Arsenal 37 ptn2. Manchester City 32 ptn3. Newcastle 30 ptn4. Tottenham 29 ptn5. Manchester United 26 ptn

FRANKRIJK

Ligue 1: Rode Duivels aan zet

Ook voor Arthur Theate, Jérémy Doku en Loïs Openda zit de vakantie er alweer op. Stade Rennes neemt het donderdag met Theate en Doku om 18 uur op tegen Brest, terwijl Loïs Openda woensdag met Lens naar Reims trekt. Openda is alweer op dreef bij Lens en gaf recent in een vriendschappelijke wedstrijd tegen tweedeklasser Le Havre een assist. Ook Theate en Doku moeten normaal gezien nog fris zitten na het WK, want zij kwamen niet of amper aan de bak in Qatar.

Stand Ligue 1 1. PSG 41 ptn2. Lens 36 ptn3. Rennes 31 ptn4. Marseille 30 ptn5. Lorient 28 ptn

© REUTERS

TURKIJE

Turkse beker: spoelen Belgen WK-teleurstelling door met een doelpunt?

In Turkije gaat de vijfde ronde van de beker van start. Zowel Michy Batshuayi als Dries Mertens zijn alweer aan het trainen sinds de week van 6 december en zijn dus beschikbaar. Batsman ontvangt met Fenerbahçe Istanbulspor op dinsdagavond (19 uur), terwijl Mertens het op donderdag (19 uur) met Galatasaray opneemt tegen Keciorengucu.

Ook in de Turkse competitie rolt de bal vanaf vrijdag opnieuw. Fenerbahçe kijkt zaterdag (17 uur) Trabzonspor in de ogen, Galatasaray speelt zondag (17 uur) tegen Istanbulspor.

Stand Süper Lig 1. Fenerbahçe 29 ptn2. Galatasaray 27 ptn3. Adana Demirsport 24 ptn4. Koyaspor 24 ptn5. Istanbul BB 24 ptn

© Getty Images

SCHOTLAND

Scottish Premier League: meteen een topper

De Schotse competitie hervat vandaag. Vanavond om 21 uur staat de clash tussen Aberdeen en Rangers op het menu. Dat zijn de huidige nummers drie en twee in de stand.

Stand Scottish Premier League 1. Celtic 45 ptn2. Rangers 36 ptn3. Aberdeen 25 ptn4. Hearts 24 ptn5. St. Johnstone 24 ptn

ZIJ HEBBEN MEER GELUK

ITALIË

Serie A: nog even rust

Romelu Lukaku en Charles De Ketelaere zitten in Italië nog heel even op hun gemak, want in Italië is er deze week en ook komend weekend nog geen voetbal. Pas volgende week donderdag rolt de bal er opnieuw. Dan gaat Inter de strijd aan met Sassuolo, terwijl AC Milan pas op 4 januari naar Salernitana trekt. CDK voegde zich begin vorige week al bij zijn ploegmaats op trainingskamp in de Verenigde Arabische Emiraten en ook Lukaku staat al even weer op het oefenveld.

© AFP

Stand Serie A 1. Napoli 41 ptn2. AC Milan 33 ptn3. Juventus 31 ptn4. Lazio 30 ptn5. Inter 30 ptn

DUITSLAND

Bundesliga: niemand hervat zo laat als zij

Wie in Duitsland voetbalt, heeft meer geluk en kan nog wat langer genieten van vakantie na een slopend WK. Thorgan Hazard, Thomas Meunier en Koen Casteels hebben nog verlof tot het begin van januari. De Bundesliga hervat pas op 20 januari.

© ISOPIX