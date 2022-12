Bedrijf achter Vliegtickets.be failliet verklaard

Otravo, het Nederlandse moederbedrijf van onder andere Vliegtickets.be, is failliet verklaard. Enkele dagen geleden had het bedrijf al gemeld dat de ticketverkoop tot nader order gestaakt werd.

Otravo organiseert niet zelf reizen, maar bemiddelt in tickets, hotelreserveringen en autoverhuur. Op websites als Vliegtickets.be kan je prijzen vergelijken en tickets boeken.

Op de Belgische site klonk het eerder dat wie al een ticket heeft, zich geen zorgen moet maken. Die boeking is bevestigd. Reizigers die nog geen ticket hadden gekregen, kregen het advies om direct contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij.

Otravo is het moederbedrijf van gelijkaardige websites in andere landen, zoals Vliegtickets.nl, WTC.nl, Travelgenio.com, Tripmonster.com, Travel2be.com, Schipholtickets.com, Flygstolen.se, Greitai.lt, Bookinghouse.ee and Flysiesta.lv. Het bedrijf heeft een jaaromzet van bijna 2 miljard euro en telt 26 werknemers.