Aardbeving met kracht van 6,4 treft Californië

De relatief ondiepe beving deed zich voor op ongeveer 40 kilometer van de havenstad Eureka. Er is geen tsunamiwaarschuwing afgekondigd.

Volgens een voorlopige inschatting van USGS is de kans op doden of gewonden eerder klein. Mogelijk veroorzaakt de aardbeving wel materiële schade. Ook meldt de website poweroutage.us. dat het elektriciteitsnet getroffen werd. In de county Humboldt zitten 60.000 gezinnen zonder stroom. Californië wordt regelmatig opgeschrikt door aardbevingen. In 1994 kostte een aardschok met een magnitude van 6,7 nog zestig mensen het leven. Bij een aardbeving met een kracht van 6,9 waren in 1989 al eens 67 doden gevallen.