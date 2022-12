Vier lichamen naar boven gehaald uit gekapseisd militair schip in Thailand

Van de 105 bemanningsleden zijn er nu 76 gered. Het werk van de reddingsdiensten wordt bemoeilijkt door de wind en de golven.

De HTMS Sukhothai was in de nacht van zondag op maandag gezonken in de Golf van Thailand. Het ongeval vond plaats op 37 kilometer van de Thaise kust, ter hoogte van het district Bang Saphan. Als gevolg van het sterke getij zou het elektrisch systeem van het patrouillevaartuig beschadigd zijn geraakt, waardoor de machines van het schip stilvielen.

(belga)