VIDEO. De waanzin voorbij: Argentijnse fan kruipt op dakgoot van 64 meter hoge obelisk, om selfie te maken van WK-viering

Argentinië is sinds het behalen van de wereldtitel zondag aan een langgerekt feest bezig. Vooral de taferelen in hoofdstad Buenos Aires, waar de spelers en de wereldbeker intussen zijn gearriveerd, zijn ongeëvenaard. Zondag was zelfs te zien hoe een Argentijnse fan zonder enige beveiliging op een dakgoot stond aan de top van de 64 meter hoge obelisk op het Plaza de la República om een selfie te maken. De waanzin voorbij.