“En wat doet uw cliënt precies van werk?”: rechter geeft te snelle Noa Lang geldboete en rijverbod

Profvoetballer Noa Lang (23) heeft voor de Brugse rechtbank acht dagen rijverbod en een geldboete van 600 euro, de helft met uitstel, gekregen voor een snelheidsovertreding in Heist-aan-Zee. Opmerkelijk: de politierechter had geen flauw benul wie ze voor zich had.

Op 19 februari was de 23-jarige flankaanvaller van Club Brugge met zijn Mercedes op weg naar het trainingscomplex van blauw-zwart in Westkapelle. Ter hoogte van de Hazegrasstraat in Heist werd zijn wagen geflitst. De Nederlander reed aan een – gecorrigeerde – snelheid van 119 kilometer per uur waar slechts 70 kilometer per uur was toegelaten.

Noa Lang, die in Knokke woont, liet zich in de rechtbank vertegenwoordigen door een advocaat. De naam van de voetballer deed duidelijk geen belletje rinkelen bij de rechter want ze vroeg wat Lang beroepshalve precies doet. “Hij is voetballer”, antwoordde meester Jacques Vandeuren fijntjes. “Hij was die dag te laat vertrokken naar een training en maakte de foute beslissing om het gaspedaal in te duwen. Hij heeft heel goed begrepen dat dit niet kan en het is dan ook niet de bedoeling dat hij ooit nog opnieuw voor de rechtbank moet komen.”

Meester Vandeuren drong bij de rechtbank aan op een zogenaamd ‘weekendverval’, waardoor het rijverbod enkel tijdens weekends en op feestdagen zou gelden. Maar de rechter ging daar niet op in. Ze hield wel rekening met het blanco strafregister van Lang en veroordeelde hem tot het minimale rijverbod van acht dagen en een geldboete van 600 euro, waarvan de helft effectief.