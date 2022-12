Iraanse dissident vrijgelaten na drie maanden cel

“We zijn heel blij met dit nieuws, maar ons geluk zal pas compleet zijn wanneer alle arrestanten die nu in de gevangenis zitten worden vrijgelaten”, schrijft Mohsen Tavakoli, met een foto van zijn broer die een boeket bloemen in de armen heeft aan de uitgang van de gevangenis.

Dissident Majid Tavakoli werd vastgehouden kort na het begin van demonstraties tegen het regime naar aanleiding van de dood van Mahsa Amini. Die 22-jarige Koerdische vrouw stierf na haar arrestatie in Teheran door de zedenpolitie, die haar ervan beschuldigde de strikte kledingvoorschriften te hebben geschonden die vrouwen verplichten de sluier in het openbaar te dragen.

Verschillende bekende figuren werden tijdens de protesten aangehouden in een poging de bevolking onder druk te zetten om de protesten te staken. Uiteindelijk werden minstens 14.000 mensen gearresteerd. Majid Tavakoli is een van die bekende figuren. Hij geniet heel wat respect bij activisten. De voorbije 15 jaar ging hij in en uit de gevangenis na deelname aan manifestaties in zijn strijd tegen het regime in Iran.

Zijn vrijlating komt nadat de Iraanse autoriteiten eind november al een andere dissident hadden vrijgelaten: Hossein Ronaghi, die op 24 september was gearresteerd en een twee maanden durende hongerstaking was begonnen.

De arrestaties blijven toenemen. Zaterdag werd de bekende actrice en voorvechtster van vrouwenrechten Taraneh Alidoosti nog aangehouden.