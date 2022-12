Tongeren

De parking van een tankstation is niet meteen de meest romantische plek om je geliefde te leren kennen. Toch was het in 2012 de start van een mooi verhaal voor Eddy Didden (39) en Evelien Bertrand (32) uit Tongeren. De twee stapten afgelopen weekend in het huwelijksbootje. “Door onze exen hadden we meteen genoeg gespreksstof”, klinkt het.