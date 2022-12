VIDEO. Wie scoorde het mooiste doelpunt van het WK? Brazilië is driemaal genomineerd, Argentinië één keer: stem hier!

Wereldkampioen Argentinië is met een treffer genomineerd om de titel van Doelpunt van het WK in de wacht te slepen. Het gaat om de goal van Enzo Fernandez tegen Mexico in de poulefase. Ook verliezend finalist Frankrijk maakt kans op de prijs, met de 3-0 van Kylian Mbappé tegen Polen in de achtste finales.