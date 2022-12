‘Wonderbonenmoordenaar’ krijgt 26 jaar cel, jury houdt wel rekening met verzachtende omstandigheden

Een dag nadat Pieter Platteeuw (37) door de volksjury schuldig werd bevonden aan de gifmoord op zijn vrouw Dana Van Laeken (36) kreeg de ex-brandweerman te horen dat hij veroordeeld wordt tot 26 jaar gevangenisstraf.

Het hof en de jury houden rekening met verzachtende omstandigheden: “Omdat hij omschreven wordt als een goeie papa, behulpzaam is, en een goeie broer is. Hij integreert zich ook goed in de gevangenis en wordt als een modelgevangene beschouwd. De getuigen, deskundigen psychiater en psycholoog, zetten ook uiteen dat de beschuldigde normaal begaafd is en begaan is met zijn kinderen. Er lijkt eveneens een begin van probleembesef en hij toonde bereidheid om zich te laten begeleiden, waarbij hij zelf beroep is gaan doen op een psycholoog.”

Platteeuw vermoordde zijn vrouw Dana Van Laeken in 2018 met de zaden van de wonderboom, een exotische sierplant met giftige bonen. Die bonen mengde hij in haar eten, waardoor de vrouw een helse doodsstrijd leed. Pas eind 2019 raakte bekend dat de man – na lang ontkennen – tot volledige bekentenissen was overgegaan.

De moeder van Dana Van Laeken (L) was zichtbaar emotioneel na de uitspraak

“Koele wijze van handelen”

“De gepleegde en bewezen geklaarde feiten zijn bijzonder ernstig, zwaarwichtig en gruwelijk. Ze geven blijk van een totaal gebrek aan normbesef en gebrek aan empathie, en heeft een niet in te schatten menselijk leed veroorzaakt”, klinkt de motivatie van het arrest, voorgelezen door voorzitter Pascale Clauw.

“De feiten getuigen van een manifest gebrek aan respect ten aanzien van de moeder van zijn dochtertje. De feiten hebben een bijzonder laf en weerzinwekkend karakter. Dana Van Laeken was een vrouw van wie blijkt dat zij, anders dan hetgeen hij voorhield, nog steeds met heel veel enthousiasme in het leven stond. De beschuldigde nam op eigen wijze initiatief om haar leven te eindigen”, aldus de motivatie.

“De beschuldigde ging daarbij op een bijzonder berekende, planmatige manier te werk. Een koele wijze van handelen, waarbij hij koos voor het gif ricine, waarvan hij wist dat het gif moeilijk te traceren was.” Ook de dwaalsporen en de verschillende alibi’s werden Pieter Platteeuw zwaar aangerekend. Net als het “gebrek aan inlevingsvermogen” tijdens de strijd van Dana die een “lange doodstrijd” beleefde in het ziekenhuis.

“Correcte bestraffing”

Elisabeth Vanpeteghem, advocaat van Pieter Platteeuw: “We vinden het een correcte bestraffing. Het geeft hoop aan de cliënt naar de toekomst toe, hij weet wat hem te wachten staat. Hij weet waar hij aan moet werken, wij vinden dit correct. Hij is opgelucht dat er eindelijk een einde komt aan deze zaak, dat hij weet waar hij staat. Deze straf lag in zijn verwachting. Nu moet hij proberen werken aan zijn pijnpunten.”

“Het was een fair proces. Finaal moeten we zeggen: dit is correct. Ik denk dat we nu moeten werken aan de toekomst, en dit proces achter ons laten. Dat hij als een goeie papa wordt omschreven, is voor hem cruciaal”, zei zijn andere advocaat Jan Leysen na de zitting.