Britse verpleegkundigen leggen opnieuw werk neer en eisen hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden

In het Verenigd Koninkrijk, dat gebukt gaat onder een inflatie van meer dan tien procent, zijn de verpleegkundigen het symbool geworden van een bevolking die lijdt onder de gestegen levensduurte en zich onvoldoende gesteund voelt door de regering.

“We hebben meer geld nodig, meer personeel, veiligheid voor de patiënten”, aldus de 21-jarige verpleegster Lucy Savage aan een stakingspost in Liverpool. “We zijn overbelast en onderbetaald”, aldus Savage, die zegt te overwegen om uit het beroep te stappen als er geen verbetering komt.

Alarmbel

NHS-baas Matthew Taylor trekt als gevolg van de stakingen aan de alarmbel in een brief aan Brits premier Rishi Sunak. De veiligheid van de patiënten kan volgens hem niet gegarandeerd worden als de ambulancechauffeurs morgen/woensdag het werk neerleggen. Taylor roept Sunak dan ook op om de staking zo snel mogelijk te beëindigen. Onmiddellijke loonsverhogingen wees Sunak volgens de krant Daily Mail echter van de hand. Daarvoor is in het lopende fiscale jaar - tot begin april - geen ruimte. Sunak zinspeelde op meer toegevingen volgend jaar.

Drie hulpdiensten uit verschillende delen van Engeland riepen dinsdag al de noodtoestand uit.

In heel wat sectoren in Groot-Brittannië wordt er bij het einde van dit jaar gestaakt. Zo onder meer ook bij de spoorwegen, in de logistiek, door ambulanciers en door politiemensen.

Op 21 en 28 december leggen de ambulanciers het werk neer. De Britse regering is van plan om 750 militairen te mobiliseren om die staking op te vangen.