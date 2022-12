Tony Sergeant kijkt uit naar bekerduel tussen zijn twee geliefde clubs: “Kiezen tussen Deinze of Zulte Waregem? Nee, dat kan ik niet”

Tony Sergeant was een sterkhouder van het Zulte Waregem dat in 2006 de Belgische voetbalharten veroverde. — © BELGA

Je mag hem gerust een clubicoon van Zulte Waregem noemen. Sterkhouder in het team van Francky Dury dat in 2005-2006 menig Belgisch voetbalhart wist te veroveren. Na een kort avontuur als belofte-trainer van AA Gent, opende Sergeant een eigen trainingscentrum in Deinze. “Het kriebelt echt niet meer om opnieuw aan de slag te gaan in het profvoetbal. Ik ben al sinds 2014 gestopt en mijn focus ligt nu ook gewoon op mijn eigen zaak. Af en toe kreeg ik nog wel eens een vraag maar die boot houd ik echt wel af.”