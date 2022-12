Witwassen en financiering van terrorisme: Congo toegevoegd aan EU-lijst met hoogrisicolanden

De Democratische Republiek Congo is toegevoegd aan de Europese lijst van derde landen waar juridische tekortkomingen het witwassen van zwart geld en de financiering van terrorisme in de hand werken. Dat heeft de Europese Commissie dinsdag meegedeeld. Ook Gibraltar, Mozambique, Tanzania en de Verenigde Arabische Emiraten zijn aan de lijst toegevoegd. Bij financiële transacties met landen op de lijst is verhoogde waakzaamheid geboden.