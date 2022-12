Israël opent 2.000 jaar oude begraafplaats die nooit eerder werd getoond

De Israëlische autoriteiten hebben dinsdag “een van de meest indrukwekkende grafgrotten” onthuld die ooit in het land zijn ontdekt. Ze zijn ongeveer 2.000 jaar oud en aangeduid als “de Tombe van Salomé”, een van de vroedvrouwen die aanwezig was bij de geboorte van Jezus, volgens bepaalde stromingen van het christendom.

De site werd 40 jaar geleden ontdekt in het bos van Lachish, gelegen tussen Jeruzalem en de Gazastrook. Sindsdien bezochten hordes aan archeologen de site waardoor een groot deel ervan kon worden blootgelegd. Volgens de archeologen heeft de site een enorm groot archeologisch belang.

Op de site werden dozen met botten gevonden en verschillende kamers en nissen die in de steen zijn uitgehouwen. Volgens de Antiquities Authority (AIA) is het een van de meest indrukwekkende en uitgebreide grotten die in Israël is ontdekt. Ze werd voor het eerst gebruikt voor joodse begrafenisrituelen en behoorde toe aan een rijke joodse familie die veel moeite heeft gestoken in de voorbereiding van de grot.

Salomé

Daarna werd ze een kapel die gewijd was aan Salomé, dat blijkt uit heel wat graveringen en kruisen die in de grot werden gevonden. “Salomé is een mysterieuze figuur”, merkte de AIA op. “Volgens de christelijke (orthodoxe) traditie kon de vroedvrouw in Bethlehem niet geloven dat ze werd gevraagd om een maagdelijke baby ter wereld te brengen, haar hand werd droog en er werd pas verzorgd als ze de wieg van de baby vasthield.”

Bij de uitgraving van het voorplein, dat 350 vierkante meter beslaat, zijn kraampjes van winkels opgegraven waarin volgens archeologen lampen van klei werden verkocht. “We hebben honderden complete lampen teruggevonden, ook meerdere die gebroken zijn, en die dateren uit de 8ste of 9de eeuw na Christus”, laat het AIA weten. “Die lampen dienden wellicht om de grot te verlichten maar ook in het kader van religieuze ceremonieën, op dezelfde manier waarop we vandaag kaarsen gebruiken aan graven of in kerken.”

