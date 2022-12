Het is door zieken en geblesseerden bij Zulte Waregem puzzelen om aan elf jongens te geraken, maar: “Vormer is niet aan de orde”

Zulte Waregem speelt woensdag (20 uur) tegen Deinze voor een plaatsje in de kwartfinales van de beker. De ziekenboeg puilt echter uit bij Essevee en dus zit coach Mbaye Leye met de handen in het haar. “We wilden tijdens het WK heel graag keihard werken om meer defensieve stabiliteit te bekomen maar door al die zieken en geblesseerden, vielen al die plannen in het water.”

Het lijstje met afwezigen is lang. Ciranni kampte met covid, terwijl Willen (buikspieren), Gano (heup), Rommens (ziek), Vossen (ziek), Sormo (ziek), Ciranni (meniscus) en De Buyser (hervallen) door allerlei fysieke ongemakken in de lappenmand liggen. “We hebben te maken met een epidemie”, zucht Leye. “Jelle Vossen is al even op de sukkel met zijn luchtwegen, gisteren liet hij zich zelfs opnemen in het ziekenhuis. Gelukkig is hij nu alweer thuis.”

Bovendien zorgen al die personele problemen ervoor dat Leye allesbehalve in optimale omstandigheden met zijn groep kan toeleven naar een nieuw belangrijk tweeluik: “Bossut was ook ziek. Normaal zal hij wel fit raken. Ciranni werd geopereerd aan de knie en zijn we dus ook een poosje kwijt. Bij Willen vreesden we voor pubalgie maar dat blijkt het dus niet te zijn. Toch moeten we met zo’n jonge speler heel behoedzaam omspringen.”

© BELGA

“Zinho Gano sukkelt met de heup en we willen absoluut geen risico nemen met hem. Hij zal er in Deinze dan ook zeker niet bij zijn”, overloopt Leye nog even de vele afwezigen in zijn selectie voor het bekerduel bij de buren van Deinze. “Ik moet echt puzzelen om elf jongens aan de aftrap te brengen. We zullen er alles aan doen om die bekeropdracht tot een goed einde te brengen. Het is wel geen makkelijke loting maar het is een mooie affiche voor de fans van de twee clubs.”

Goede drive voor WK-break

Essevee speelde op de laatste speeldag voor de WK-break gelijk tegen Eupen. Het knotsgekke 5-5-gelijkspel zindert nog altijd na bij Leye: “Ik heb de beelden ondertussen nog vijf of zes keer herbekeken. Onvoorstelbaar hoe we daar in de slotseconden nog een vijfde goal incasseerden. Dan merk je toch hoe naïef we soms spelen. Toch kan ik mijn spelers niets verwijten.”

“Die break kwam initieel ongelegen omdat we net een goede drive te pakken hadden. Tegen Eupen zag je het geloof dat in onze groep echt aanwezig is. Met al die afwezigen was het anderzijds een geluk bij een ongeluk goed dat we geen competitieduels moesten afwerken. We wilden tijdens het WK heel graag keihard werken om meer defensieve stabiliteit te bekomen maar door al die zieken en geblesseerden, vielen al die plannen in het water.”

© Peter Malaise

Het voorbereidende huiswerk bij Zulte Waregem is evenwel af. Het bestuur kent het verlanglijstje van hun coach: “We kennen onze zwakke plekken en we willen die posities ook versterken. Daarvoor heb je wat tijd nodig. En als je dan die belangrijke jongens telkens mist, is het moeilijk om te werken. Nill De Pauw zal niet bij ons tekenen. We willen een speler die meteen inzetbaar is. Hij mag bij ons blijven trainen maar hij heeft al anderhalf jaar niet meer gevoetbald, dus dat is niet evident.”

“Voetbaltechnisch twijfel ik niet aan zijn talent. Ik ken hem goed genoeg want ik speelde nog samen met hem bij Lokeren. We lopen echter het meeste kilometers aan hoge intensiteit van alle teams in eerste klasse, dus dan moet je fysiek wel sterk staan. We hebben vooral defensieve versterking nodig. Bij voorkeur jongens die de competitie kennen. We analyseerden alvast de selecties van de Belgische topclubs maar het is niet makkelijk om daar jongens los te weken.”

Vormer niet op komst

De zoektocht gaat dan ook onverminderd verder, ook al botst Essevee regelmatig op een njet: “Ploegen zoals Cercle willen ons dan weer absoluut niet de kans geven om ons te versterken, zij weigeren resoluut elk voorstel van ons. Het is complex”, zucht Leye, die desondanks rustig blijft. “Ik zit op dezelfde golflengte als het bestuur. Daarom heb ik er alle vertrouwen in dat we de nodige versterkingen zullen aantrekken.”

“Vormer? Nee, dat is niet aan de orde”, sluit Leye de komst van de Nederlandse middenvelder uit. “Ruud is een fantastische speler, maar we hebben slechts dertig procent balbezit, terwijl hij bij Brugge net kon uitblinken door het dominante voetbal dat ze bij blauw-zwart brengen. We weten dat het een ongelooflijke sterke speler is maar we zoeken ook jongens die meteen klaar staan. Bovendien moet het ook financieel allemaal realistisch haalbaar zijn.”

Ook goed nieuws

Vergis je evenwel niet. Leye had ook goed nieuws in petto: “Ndour heeft zich gemanifesteerd tijdens die oefenmatchen. Dat was wel fijn voor hem om wat vertrouwen te winnen. Hij kwam laat in de zomermercato. Vergeet niet dat hij voor ons een toptransfer is. Fadera had ook wel tijd nodig om zich aan te passen. We moeten dus wel geduldig blijven met Ndour. Elke jongen heeft wat tijd nodig om zich aan te passen aan het fysiek veeleisende Belgische voetbal.”

Anderzijds kiest Leye ervoor om tegen Deinze nog een jonge kracht in de strijd te gooien: “Cheikh Thiam zal er bij zijn. Hij heeft zich bewezen bij de beloften tegen Club Brugge en krijgt zijn kans. Gelukkig keert Timo Derijck ook terug. Hij heeft onvoorstelbaar hard gewerkt. Hij heeft veel uren alleen getraind. Onwaarschijnlijk welk niveau hij alweer haalt na zijn blessure.”

© Isosport

Toch beseft de Senegalees dat er Zulte Waregem een zware opdracht wacht: “De directie zoekt daarom naar versterking maar ook naar investeerders. We willen nu vooral spelers aantrekken die ons meteen kunnen helpen. Daarvoor is voor alle duidelijkheid geen extra kapitaal nodig. We werken keihard om het behoud te verzekeren want deze club hoort thuis in eerste klasse. Geloof me, mensen mogen niet onderschatten hoe hard er hier gewerkt wordt.”