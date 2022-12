Mama’s Jasje veilt het enige echte jasje en gouden plaat voor De Warmste Week: “Anders ligt dat hier maar stof te vergaren”

De populaire band Mama’s Jasje uit Halle wil zijn duit in het zakje doen voor De Warmste Week en veilt het echte jasje waarvan de naam is afgeleid voor dit goede doel. Ook de gouden plaat die de band in 1991 kreeg voor hun eerste album Paradijs op aarde en de platina plaat voor de singel Zover weg gaat onder de hamer.

“De naam Mama’s Jasje kwam in 1990 niet zomaar uit de lucht gevallen”, vertelt zanger Peter Vanlaet. “In die periode droeg onze drummer Steven Decort steevast het jasje van zijn moeder. Het werd zo’n een iconisch kledingstuk zodat we er zelfs onze band naar vernoemden.” (Lees verder onder de video)

“Tijdens corona ruimde ik mijn spullen op en vond het groenblauwe jasje terug”, vertelt Steven Decort die ondertussen in Halle de kleding- en platenzaak My Generation heeft. “Ik vond dat we iets met dat jasje moesten doen. Mijn moeder was zelf heel sociaal en deed vrijwilligerswerk bij daklozen in Poverello in Brussel. Omdat De Warmste Week deze keer helemaal rond kansarmoede draait leek het ons een fijn idee om het echte jasje van mijn mama hiervoor te veilen. Het zou zot zijn om die jas hier gewoon te laten stof vergaren.”

Mama’s Jasje doet er nog een schepje bovenop en veilt de jas samen met de gouden plaat voor hun eerste succesalbum Paradijs op aarde en de platina singel voor Zover weg. Bieden kan via info@mamasjasje.com. Wie het meeste biedt, mag met de hebbedingen naar huis.