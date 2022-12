Hoofd van Russische ruimtevaartbureau dankbaar voor Amerikaanse solidariteit na lek ISS: “Heel waardig gedragen”

Als hoofd van het Russische ruimtevaartbureau Roscosmos heeft Joeri Borissov dinsdag hulde gebracht aan de Amerikaanse solidariteit nadat door een accidenteel lek de temperatuur was gestegen in een Russische Sojoez-capsule die aan het Internationaal Ruimtestation ISS hangt.

“Doe de groeten aan de hele Amerikaanse bemanning. Die heeft zich in deze situatie zeer waardig gedragen en ons de hand gereikt om te helpen. Maar ik hoop dat we het met onze middelen zullen kunnen oplossen”, zei Borissov tegenover de drie kosmonauten in de spacemeccano: Sergej Prokopjev, Dmitri Petelin en Anna Kikina.

“Ik hoop dat dit klein incident met de temperatuursregeling (van de Sojoez MS-22) geen effect op uw moreel en uw koelbloedigheid heeft gehad”, aldus Borissov. “U hebt de hele wereld een voorbeeld gesteld over de manier van werken in de meest zware en moeilijke omstandigheden. Ik hoop dat vele politici er lessen zullen uit trekken.”

Geschrapte wandeling

Het lek deed zich woensdag voor toen Prokopjev en Peletinj zich opmaakten voor een ruimtewandeling die vervolgens werd geschrapt. Het was terug te voeren naar het koelingssysteem van de Sojoez en de vloeistof was juist koelvloeistof. Er blijkt een gaatje van 0,8 mm te zijn dat het lek heeft veroorzaakt.

Roscosmos liet maandag weten dat de temperatuur in de Sojoez naar dertig graden was gestabiliseerd, om dinsdag naar ongeveer 27 graden te zakken. Er loopt onderzoek naar het lek en een speciale commissie moet uitmaken of het ruimteschip geschikt is om de kosmonauten zoals gepland in maart naar huis te brengen. Indien dat niet zou lukken, kan de bemanning met de Sojoez MS-23 terugkeren, zei Borisov maandag. Die capsule zou al (vervroegd) klaar moeten zijn tegen 19 februari. De beslissing zou rond 27 december vallen.

Nog volgens het Russische ruimtevaartbureau was de temperatuursstijging binnen de limieten en niet kritisch voor de apparatuur en de gezondheid van de kosmonauten toen ze in het ruimteschip vertoefden.

Situatie aanvaardbaar

Volgens Prokopjev is de situatie vrij aanvaardbaar, de temperatuur uitstekend en vrij comfortabel. “De bemanning voelt zich schitterend en soms doen we binnen testen”, aldus de kosmonaut. “Voor ons verloopt alles zoals we op Aarde hebben ingeoefend.”

Het ISS is een van de weinige terreinen waarin Moskou en Washington nog samenwerken nadat Rusland op 24 februari Oekraïne is binnengevallen.