Hof van Cassatie verwerpt protest van bodybuilder Alexander Dean, die nu definitief levenslang krijgt

Alexander Dean werd in mei 2022 veroordeeld door de assisenjury van West-Vlaanderen. Hij vermoordde in juli 2017 eerst de Gentse amateurfotograaf Jeroen Verstraete (39) en nog geen 24 uur later trok hij naar de woning van zijn ex Maïlys Descamps, die hij net als Verstraete een messteek in het hart gaf. Daarna doodde hij ook Gery Cappon (68) en Marie-José Vanleene (64), de grootouders van Maïlys.

Alexander Dean werd uiteindelijk schuldig bevonden aan viervoudige moord én foltering op Jeroen Verstraete. Het hof en de jury legden hem een levenslange gevangenisstraf op én tien jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank.

Dean en zijn advocaat Johan Platteau trokken daarop naar het Hof van Cassatie. Al tijdens het proces hadden ze kritiek op het verslag dat het college van gerechtspsychiaters had opgesteld. De psychiaters noemden Dean een “prototype narcist”.

De jury vermeldde in haar motivering expliciet dat ze zich níet lieten leiden door de bevindingen van de gerechtspsychiaters. Toch stapte de bodybuilder naar Cassatie.

Door het arrest van het Hof van Cassatie is de veroordeling van Alexander Dean nu definitief.

