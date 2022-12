Nu de ultieme droom verwezenlijkt is, kan Lionel Messi (35) zijn blik stilaan richten op zijn toekomst op clubniveau. Met de wereldbeker op zak, een aflopend contract bij PSG en interesse van Inter Miami hebben ze er in de Verenigde Staten vertrouwen in dat Messi deze zomer voor een Amerikaans avontuur kiest. Iets wat de groei van de opkomende Major Soccer League (MLS) alleen maar ten goede zou komen.