Herverkiezingen in Berlijn gebeuren na problemen in 2021 onder toezicht van internationale waarnemers

De verkiezingen in Berlijn, een herverkiezing nadat verscheidene problemen in 2021 zorgden voor een valse verkiezingsuitslag, zullen door internationale waarnemers geobserveerd worden. De nieuwe stembusgang vindt plaats op 12 februari.

“Het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa heeft ermee ingestemd waarnemers te sturen”, zegt staatscommissaris Stephan Bröchler dinsdag. Senator Iris Spranger heeft ook waarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking (OVSE) in Europa uitgenodigd maar die heeft nog niet geantwoord.

De verkiezingen van september 2021 waarbij gestemd moest worden voor een gemeenteraad en districtsraden, worden overgedaan na een beslissing van het Berlijnse Constitutionele Hof. Er waren verschillende problemen op de dag van de eerste verkiezing die ervoor zorgden dat de uitslag gecontesteerd werd. Het ging onder meer over een tekort aan stembussen, verkeerde of gekopieerde stembiljetten, en zowat overal waren er vertragingen waardoor verschillende stembureaus langer open bleven dan officieel was toegelaten.