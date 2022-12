Waarom je beter nú naar de carwash gaat

Pekel en strooizout zijn niet goed voor je auto. De rubberen onderdelen van je wagen slijten sneller en ook de velgen hebben het zwaar te verduren. Daarnaast komen er door strooizout sneller gaten in de lak. Zeker als je auto al wat ouder is en hier en daar al een gaatje heeft. “Zout vreet alles aan. Aluminium krijgt door het contact met zout zwarte vlekjes. En staal roest weg”, zegt Luc.

Ook sensoren kunnen in de war geraken. “Het zout verstoort vooral de werking van elektrische auto’s, waardoor de lampjes soms gaan branden zonder dat er iets aan de hand is”, zegt Luc. Controleer wel altijd bij de garage of het inderdaad door het zout komt of dat er wel echt iets aan de hand is.

LEES OOK. Hoe verwijder je vlekken door strooizout van je schoenen, auto of vloer? “Gebruik vooral geen warm water” (+)

Actie is dus de boodschap. “Best is je vandaag nog te reppen naar de carwash. Het heeft geen zin om ermee te wachten, omdat je wagen elke dag ietsje meer kapot gaat. Bovendien zal het zaterdag, op kerstavond, wellicht te druk zijn in de carwash. Kostbare tijd die je beter aan iets anders kan spenderen.”

Je hoeft niet per se naar een carwash te gaan, besluit hij. “Gebruik een hogedrukreiniger en spuit de auto schoon vanonder en vanboven. Niet met Dreft, maar met speciale zeep waarin een wax zit. Die zeep – te koop bij onder meer Auto5 – is iets prijziger, maar beschermt je wagen beter.”