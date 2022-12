OPROEP. Opvallend veel (jonge) kinderen ziek: moet u noodgedwongen kerst in het ziekenhuis vieren?

Bijna alle kinderen lijken te snotteren en te hoesten. Vaak gaat vanzelf over met een perdolan en wat liefdevolle aandacht van mama en papa. Toch liggen er op dit moment ongezien veel kinderen in het ziekenhuis en zelfs op intensieve zorgen. Moet u straks - noodgedwongen - kerst vieren in het ziekenhuis?

RSV, griep, allerhande longinfecties en ook streptokokken… ze houden momenteel lelijk huis in ons land. Zodanig zelfs dat op dit moment er ongewoon veel kinderen in het ziekenhuis liggen. Zeker nu de feestdagen in aantocht zijn, zullen veel gezinnen noodgedwongen kerst in het ziekenhuis moeten vieren.

Bevindt u zich momenteel in die situatie? Zal u - noodgedwongen - kerst in het ziekenhuis moeten vieren omdat zoon- of dochterlief zwaar ziek is? En wil u daarover getuigen? Laat het ons weten via onderstaand formulier.