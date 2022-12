Europa en Verenigd Koninkrijk sluiten derde keer sinds brexit akkoord over vangstrechten in gedeelde visbestanden

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben voor de derde keer sinds de brexit een akkoord gesloten over de visvangsten die toegestaan zijn in de bestanden die ze met elkaar delen. Het akkoord heeft betrekking op meer dan 74 visbestanden en geeft de Europese vloot in 2023 uitzicht op de vangst van meer dan 350.000 ton vis, goed voor een marktwaarde van ongeveer 1 miljard euro.