Rusland wil een van oudste mensenrechtenorganisaties ontbinden

Het Russische ministerie van Justitie vraagt de ontbinding van de Moskou Helsinki Groep, de oudste nog bestaande mensenrechtenorganisatie van Rusland. Het verzoek gebeurt in een periode waarin de meest kritische stemmen in Rusland het zwijgen worden opgelegd.

“Het ministerie van Justitie in Moskou heeft een vraag ingediend bij de rechtbank met het verzoek om de Moscow Helsinki Group te ontbinden en haar activiteiten op Russisch grondgebied te verbieden”, aldus de ngo in een verklaring. Volgens de ngo wordt de organisatie beschuldigd van het uitvoeren van activiteiten buiten de regio Moskou, in strijd met haar regionale status, waaronder het sturen van waarnemers naar rechtszaken of haar leden naar evenementen in andere delen van het land. Een woordvoerder van de rechtbank in Moskou bevestigt dinsdag dat een onderzoek werd opgestart.

De Moskou Helsinki Groep (MHG) werd in 1976 opgericht in het appartement van de latere Nobelprijswinnaar Andrej Sacharov. De organisatie wilde controleren of de Sovjet-Unie zich hield aan de Helsinki-akkoorden, een jaar eerder gesloten in de Finse hoofdstad. 35 landen uit Oost en West beloofden voortaan mensenrechten te respecteren. De MHG publiceert sindsdien jaarlijks een rapport over de status van de mensenrechten in Rusland.

Al eerder verboden

De MHG was al eens verboden in de jaren 80, maar kreeg nieuw leven ingeblazen door het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. De laatste jaren kreeg de groep het lastiger door de repressie onder het regime van president Vladimir Poetin. Vanaf 2012 weigert de MHG bijvoorbeeld buitenlandse donaties om niet als ‘buitenlands agent’ te worden aangemerkt. De bekende activiste Ljoedmila Aleksejeva leidde de organisatie jarenlang, tot haar dood in 2018.

De aanklacht tegen Moskou Helsinki Groep doet denken aan de ontbinding van Memorial vorig jaar. De oudste mensenrechtenorganisatie van Rusland, Memorial, werd toen verboden door het Russische hooggerechtshof. De organisatie zou de regels voor buitenlandse agenten hebben overtreden. Memorial kreeg afgelopen oktober de Nobelprijs voor de Vrede toegekend, gedeeld met de Oekraïense mensenrechtenorganisatie Center for Civil Liberties en de Wit-Russische mensenrechtenactivist Ales Bialiatski.

In de afgelopen maanden heeft het regime van Vladimir Poetin het harde optreden tegen zijn critici versneld, in de nasleep van het Kremlin-offensief in Oekraïne. De autoriteiten hebben daarom een wet ingevoerd die tot 15 jaar gevangenisstraf voorschrijft voor elke publicatie van informatie over het Russische leger die als “vals” wordt beschouwd. De meeste oppositieleden zitten nu in ballingschap of gevangenis.