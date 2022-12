Zelenski brengt verrassingsbezoek aan Bachmoet om soldaten hart onder de riem te steken en medailles uit te delen

Maandenlang is Bachmoet al een belangrijk doelwit voor de Russische troepen in de regio Donetsk. De Oekraïense troepen zijn er echter in geslaagd om de opmars tegen te houden, iets waar de president van Oekraïne hen zelf voor wilde feliciteren. Zijn reis wordt vergeleken met recente publieke optredens van de Russische president Vladimir Poetin die maandag voor het eerst in meer dan drie jaar naar Minsk reisde voor een ontmoeting met de Wit-Russische president Alexander Loekasjenko, een oude bondgenoot. Poetin en Loekasjenko spraken toen over meer militaire samenwerking.

In videobeelden die op het kanaal Freedom TV op Telegram werden getoond, wenste Zelenski zijn troepen het beste toe: “Ik denk dat de helden van Bachmoet moeten hebben wat ieder mens heeft, moeten weten dat hun kinderen en families oké zijn en ze het warm hebben en gezond zijn.”

“Ik zou hen graag licht toewensen, maar het is zo’n moeilijke situatie dat er op het ene moment licht is en het andere niet. Maar het belangrijkste is dat er innerlijk licht is”, klonk het nog. Hij voegde daaraan toe dat de Russen al 99.000 troepen verloren zijn tijdens de oorlog, een cijfer dat volgens BBC niet onafhankelijk geverifieerd kan worden aangezien noch Rusland noch Oekraïne de volledige omvang van hun slachtoffers bekend hebben gemaakt. “Sinds mei proberen de bezetters Bachmoet te breken, maar de tijd verstrijkt en Bachmoet breekt niet. Alleen het Russische leger breekt, alsook de huurlingen die hen komen vervangen”, klonk het nog waarna de president ook medailles uitdeelde.

Weinig burgers over

Zelenski verliet de stad nog voor de aankondiging van zijn bezoek publiek werd gemaakt. Hij bezocht eerder ook al Cherson en Izyum. Bachmoet staat al maanden centraal in de campagne van Moskou en er werden enorm veel middelen ingezet om de stad in te nemen.

Bachmoet innemen zou namelijk de weg kunnen openen naar Sloviansk en Kramatorsk, de belangrijkste steden in de Donbas-regio die nog onder Oekraïense controle staan. Maar nu Oekraïne de verdediging in de omgeving versterkt, wordt aangenomen dat een Russische overwinning louter symbolisch zou zijn.

Beide partijen hebben zware verliezen geleden, waardoor zowel Russische als Oekraïense commandanten het omschrijven als een “vleesmolen”. Er zijn nog maar weinig burgers over in de stad, die voor de oorlog 70.000 inwoners telde.