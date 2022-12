Zo kraakte Guardiola de Brugse code: beelden van City tonen hoe Pep de 1-5-zege tegen Club Brugge in de Champions League perfect uittekende

In de documentaire ‘Together: Champions Again!’ die Manchester City maakte over hun seizoen 2021/2022 staat een passage over Club Brugge. Daarin is te zien hoe trainer Pep Guardiola zijn jongens op scherp zet voor de Champions League-clash met de Belgische kampioen en specifiek voor hen een aanvalsplan bedacht heeft.

De wedstrijd kwam er vlak nadat Kevin De Bruyne en co. in de groepsfase met 2-0 verloren hadden van PSG. Club Brugge had op dat moment nog één puntje meer dan Manchester City, want de Belgische kampioen was zijn groepsfase vorig seizoen gestart met vier op zes. “Ze gaan ons die Champions League van bovenaf niet komen geven, he. Als we hem willen, moeten we hem zelf pakken”, zette Guardiola zijn mannen vooraf op scherp.

Uit een bord met de opstelling van Club Brugge blijkt dat hij de toenmalige ploeg van Philippe Clement goed bestudeerd had. Om een overtal te creëren op het middenveld tegen Eder Balanta en Mats Rits leek de Spanjaard aanvallers Phil Foden, Riyad Mahrez en Jack Grealish aan te sporen om in te zakken. De vleugelverdedigers moesten dan op het gepaste moment in de diepte duiken die ontstond doordat de verdedigers van Club Brugge mee zouden opschuiven. “Jullie hebben de kwaliteit om hier kort te spelen en dan Joao (Cancelo, red) in de tweede positie en Kyle (Walker, red) in de tweede positie (te vinden, red)”, aldus Guardiola.

Het plannetje zou uiteindelijk perfect werken. Cancelo en Walker zouden allebei scoren in de 1-5-zege die Manchester City uiteindelijk pakte in Brugge. In de terugwedstrijd zou Cancelo nog eens drie assists geven.

Bekijk de beelden hier vanaf 7 minuten en 20 seconden: