Aanpassing geluidsboxen en volume beter opvolgen: VRT neemt maatregelen na klachten over geluidsoverlast door De Warmste Week

De Warmste Week werd maandag officieel afgetrapt in het stadspark van Hasselt. Er werd meteen stevig gefeest en veel volk kwam opdagen om het initiatief te steunen, maar dat viel niet bij iedereen even goed. De toeloop en de optredens veroorzaakten geluidsoverlast voor de patiënten van het Jessa Ziekenhuis, dat net naast het stadspark ligt. Er kwamen dan ook wat klachten.

LEES OOK. Ziekenhuis vraagt De Warmste Week om in te grijpen na klachten over geluidsoverlast, VRT “heel bezorgd”

Daarom besloten de stad Hasselt, het Jessa Ziekenhuis en de VRT om dinsdagnamiddag rond de tafel te gaan zitten om een aantal concrete verbeterpunten te bespreken. “Eerst en vooral willen we benadrukken dat De Warmste Week voor een ongeziene golf van solidariteit in Limburg en Vlaanderen gezorgd heeft en dat is prachtig om te zien”, klinkt het bij de drie partijen. “Maar dat een evenement van die grootte niet zonder hinder georganiseerd kan worden, is ook zo. Door een aantal gerichte maatregelen te nemen, proberen we die hinder te beperken.”

Dit zijn de maatregelen die genomen worden:

De productie van De Warmste Week zal technisch laten bekijken of de geluidsboxen aan de zijde van het Jessa Ziekenhuis meer richting het centrum van het evenementenplein gericht kunnen worden

De geluidsniveaus worden beter en strikter opgevolgd en gecontroleerd

De timings van de optredens worden gedetailleerd gecommuniceerd aan het Jessa Ziekenhuis. Het verhoogd geluidsniveau kent in ieder geval een einde voor 23 uur

Op dagelijkse basis zal er ook een constructief overleg tussen de drie partijen georganiseerd worden om eventuele andere aandachtspunten bij te sturen. Tot slot wordt er nog benadrukt dat de eerste dag van De Warmste Week op het vlak van mobiliteit en veiligheid probleemloos verlopen is.