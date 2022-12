Nederlandse en Duitse politie nemen 250 ton illegaal vuurwerk in beslag

Het merendeel van de 250 ton werd bewaard in een bunkercomplex nabij de stad Ochtrup, in het noordwesten van Duitsland, zowat 20 kilometer verwijderd van de Nederlandse stad Enschede in de provincie Overijssel.

De verdachten verkochten het vuurwerk online, waarna kopers de waren konden ophalen in winkels net over de grens in Duitsland. De Nederlandse agenten hebben nu de winkelvoorraden in beslaggenomen, laten ze weten. Daarnaast zijn er huiszoekingen op verschillende locaties in Nederland en Duitsland.

Illegale verkoop

Volgens de Nederlandse politie was het vuurwerk bestemd voor illegale verkoop aan Nederlandse particulieren die ingeschreven staan in de Kamer van Koophandel. Zo probeerden de verdachten “de regels te omzeilen” en “te doen alsof er sprake was van professionele handel”, verklaart Daniëlle van Ieperen, officier van justitie. “In werkelijkheid waren hun afnemers geen vuurwerkprofessionals, maar bijvoorbeeld huisvaders en illegale handelaars”, klinkt het.

De politie nam onder meer ‘shells’ in beslag, vuurwerk “van de zwaarste categorie”, aldus Jack Sijm, vuurwerkspecialist van de Nederlandse politie. “Shells zijn massaexplosief, levensgevaarlijk en worden gebruikt tegen hulpverleners. Het is goed dat we deze partij van de straat houden.”