Ook Charleroi de Amerikaanse toer op? Bill Foley, eigenaar van Bournemouth, is kandidaat-overnemer

Sporting Charleroi is op zoek naar nieuwe investeerders en een van de geïnteresseerde partijen is William ‘Bill’ Foley, zo weten onze collega’s van La Dernière Heure. De 77-jarige Amerikaanse zakenman rondde een week geleden nog de overname van Bournemouth af. Met zijn bedrijf Black Knight Sports & Entertainment legde hij volgens Britse media zo’n 120 miljoen pond op tafel. In de nasleep daarvan liet hij optekenen dat hij ook met een Belgische eersteklasser onderhandelde en dat is dus Charleroi. De Carolo’s zoeken al een tijdje vers geld, zeker met het oog op een nieuw stadion. Er zijn een vijftal kandidaat-investeerders, waarvan Foley er één is, en de bedoeling is dat zij in januari een dossier indienen. Zowel een volledig als gedeeltelijk eigenaarschap is een optie. Duidelijk is dat de huidige structuur, met Mehdi Bayat als meerderheidsaandeelhouder, zijn plafond stilaan bereikt heeft. Dus Amerikaanse inbreng? Graag. Ook Club Brugge, KV Oostende, Standard en RWDM bewandelden al die weg.