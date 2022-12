“Dit is onwezenlijk voor mij als Belg”: landgenoten zien hoe Messi en co de Argentijnen hun problemen voor even doen vergeten

Argentinië is in extase na de WK-winst. 20 december werd zelfs uitgeroepen tot feestdag, zodat iedereen de helden kon zien nu ze thuis zijn met de wereldbeker. Voetbalshirts in wit en hemelsblauw zijn meer dan ooit de nationale klederdracht in het land van koning Messi, die de Argentijnen hun andere miserie even doet vergeten. Want het is allesbehalve rozengeur en maneschijn in Argentinië.