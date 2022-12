SK Deinze is de enige overgebleven niet-eersteklasser in de Croky Cup. Woensdagavond wacht een derby tegen Zulte Waregem – de supporters liepen storm op de tickets. Alleen: door een geschil – of is het een persoonlijke vete? – zullen er maar 3.482 fans aanwezig zijn, terwijl de club eigenlijk dubbel zo veel supporters kan ontvangen. En daarom ligt een verhuis op tafel naar… Moeskroen.