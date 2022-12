Man die appartement van ex in brand stak, blijft aangehouden

De man die in de nacht van vrijdag op zaterdag het appartement van zijn ex-partner in Harelbeke in brand stak, is aangehouden. Dat heeft de raadkamer beslist. De man was al gekend bij het gerecht voor gelijkaardige feiten.

De feiten dateren van vrijdagnacht. De politie was ‘s avonds al naar het appartement in Harelbeke afgezakt vanwege een melding van intrafamiliaal geweld. De verdachte was op dat moment niet aanwezig in de woonst. Later op de avond is de man volgens het parket nog teruggekeerd naar het appartement van zijn ex. Daarbij vernielde hij de volledige inboedel. ‘s Nachts keerde de man nog terug om het appartement in brand te steken. De bewoonster was niet aanwezig en bij de brand raakte niemand gewond. Een twaalftal mensen moest wel worden geëvacueerd vanwege de brand.

De man werd gearresteerd en blijft nu aangehouden voor opzettelijke brandstichting, slagen en verwondingen en voor verkrachting. Hij is overigens geen onbekende voor het gerecht. Hij pleegde eerder al feiten van agressie en opzettelijke brandstichting. Er werd ook een psychiater aangesteld.