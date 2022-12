Werkneemster woonzorgcentrum in Aarschot blijft aangehouden op verdenking van brandstichting, advocate gaat in beroep

De Leuvense raadkamer heeft beslist de voorlopige hechtenis van de vrouw die verdacht wordt van de brandstichting in het wzc Sint-Rochus in Aarschot te handhaven. Dat meldt het Leuvense parket dinsdagavond aan Belga. De voorlopige hechtenis van de vrouw wordt zo met een maand verlengd. De advocate van de verdachte gaat in beroep.

De brand in het woonzorgcentrum brak vrijdagavond 22 juli omstreeks 22.40 uur uit op de tweede verdieping. Het hele centrum werd daarop geëvacueerd. De 162 bewoners werden eerst overgebracht naar de stadsfeestzaal in Aarschot, en vervolgens opgevangen bij familie of in verschillende ziekenhuizen in de buurt. Politie en brandweer kregen tijdens die hele operatie bijstand van onder meer het Rode Kruis en Defensie.

LEES OOK. Medewerkster die dodelijke brand stichtte in rusthuis, evacueerde zelf nog mee de bewoners: “Ik snap niet wat haar bezield heeft”

Een 88-jarige bewoner verloor het leven tijdens de brand, hij raakte bevangen door de rook. Elf anderen, zowel bewoners als personeelsleden van het rusthuis, moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. Al snel na de feiten bleek dat het vuur was aangestoken, en opende het parket een gerechtelijk onderzoek.

De verdachte, een 34-jarige vrouw, was een werkneemster van het wzc en ontkent de feiten. Op 13 december had de raadkamer de zaak al moeten behandelen, maar kreeg de verdachte een week uitstel om het dossier te doorgronden.

Lynn Clerinx, advocate van de verdachte, reageert: “Wij gaan beroep aantekenen tegen de beslissing van de raadkamer vandaag. Wij zullen opnieuw tot het uiterste gaan in hoger beroep.” Binnen de 14 dagen zal de Kamer van Inbeschuldigingstelling een uitspraak doen.