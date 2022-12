Buurtbewoners zagen hoe trein zich door vrachtwagen boorde op overgang: “Ik zag de wagen staan en wist dat dit niet goed zou aflopen”

Ardooie/Roeselare

Maandagmiddag vielen bij een zwaar treinongeval aan de overweg aan de Oude Heirweg in Koolskamp, op de grens met Roeselare, wonder boven wonder geen doden of zwaargewonden. De chauffeur van de vrachtwagen die er op de sporen stilviel en een man van de depannagedienst konden er dankzij enkele cafégangers nog tijdig wegspringen. De trein ramde de vrachtwagen aan flarden. De ravage rond de overweg is immens.